Molex Plate

Plate Molex kreću se od $28,290 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $179,100 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Molex. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Машински Инжењер
Median $120K
Софтверски Инжењер
Median $74.4K
Биомедицински Инжењер
$106K

Бизнис Аналитичар
$96.9K
Хардверски Инжењер
$63.5K
Информациони Технолог (ИТ)
$176K
Продукт Дизајнер
$28.3K
Продукт Менаџер
$72.1K
Пројект Менаџер
$96.9K
Продаја
$51.3K
Сајберсекјурити Аналитичар
$89.4K
Солушн Архитекта
$179K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Molex je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Molex je $93,138.

