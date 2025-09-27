Direktorijum kompanija
Modernizing Medicine
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Modernizing Medicine Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Modernizing Medicine iznosi $154K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Modernizing Medicine. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
Modernizing Medicine
Software Engineer
Boca Raton, FL
Ukupno godišnje
$154K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Modernizing Medicine?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Modernizing Medicine in United States iznosi $173,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Modernizing Medicine za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $143,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Modernizing Medicine

Srodne kompanije

  • DataCamp
  • WideOrbit
  • Verifone
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi