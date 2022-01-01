Direktorijum kompanija
Moderna
Moderna Plate

Plate Moderna kreću se od $40,899 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $351,832 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou.

Софтверски Инжењер
Median $180K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $260K
Дата Сајентист
Median $110K

Биомедицински Инжењер
Median $98K
Рачуновођа
$40.9K
Хемијски Инжењер
$140K
Дата Аналитичар
$72.6K
Дата Сајенс Менаџер
$256K
Људски Ресурси
$241K
Менаџмент Консултант
$279K
Машински Инжењер
$166K
Продукт Дизајнер
$336K
Програм Менаџер
$332K
Пројект Менаџер
$245K
Регулаторни Послови
$312K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$352K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Moderna, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Moderna je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $351,832. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Moderna je $243,210.

