Model N Plate

Plate Model N kreću se od $72,611 ukupne kompenzacije godišnje za Програм Менаџер na nižem nivou do $280,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Model N. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Продукт Менаџер
Median $280K
Софтверски Инжењер
Median $137K
Људски Ресурси
$236K

Правни
$256K
Менаџмент Консултант
$80.4K
Програм Менаџер
$72.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$259K
Солушн Архитекта
$217K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Model N je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $280,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Model N je $226,502.

