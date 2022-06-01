Direktorijum kompanija
MOD
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

MOD Plate

Plate MOD kreću se od $32,017 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $149,250 za Биомедицински Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u MOD. Poslednja izmena: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Биомедицински Инжењер
$149K
Хардверски Инжењер
$36.5K
Пројект Менаџер
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Софтверски Инжењер
$32K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$96K
Солушн Архитекта
$85.2K
Технички Програм Менаџер
$87.3K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u MOD je Биомедицински Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u MOD je $87,262.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za MOD

Srodne kompanije

  • Amazon
  • Lyft
  • Pinterest
  • Spotify
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi