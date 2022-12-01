Direktorijum kompanija
Mobile Programming
Mobile Programming Plate

Plate Mobile Programming kreću se od $14,216 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $107,460 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mobile Programming. Poslednja izmena: 10/18/2025

Дата Сајентист
$107K
Продукт Дизајнер
$14.2K
Пројект Менаџер
$97.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтверски Инжењер
$17.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Mobile Programming je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $107,460. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mobile Programming je $57,629.

