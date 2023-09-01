Direktorijum kompanija
MKS
MKS Plate

Plate MKS kreću se od $72,081 ukupne kompenzacije godišnje za Хардверски Инжењер na nižem nivou do $241,080 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u MKS. Poslednja izmena: 10/20/2025

Софтверски Инжењер
Median $94.5K
Хардверски Инжењер
$72.1K
Маркетинг
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Машински Инжењер
$73.6K
Оптички Инжењер
Median $110K
Продукт Менаџер
$241K
Пројект Менаџер
$174K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u MKS je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $241,080. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u MKS je $109,500.

