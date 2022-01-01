Mixpanel Plate

Plate Mixpanel kreću se od $41,790 ukupne kompenzacije godišnje za Менаџмент Консултант na nižem nivou do $353,723 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mixpanel . Poslednja izmena: 10/20/2025