Mixpanel Plate

Plate Mixpanel kreću se od $41,790 ukupne kompenzacije godišnje za Менаџмент Консултант na nižem nivou do $353,723 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mixpanel. Poslednja izmena: 10/20/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
U kompaniji Mixpanel, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
