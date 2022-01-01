Mixpanel Plate

Direktorijum kompanija
Plate Mixpanel kreću se od $41,790 ukupne kompenzacije godišnje za Менаџмент Консултант na nižem nivou do $353,723 za Продукт Дизајнер na višem nivou.

Софтверски Инжењер
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $242K
Бизнис Операције
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнис Девелопмент
$269K
Кастомер Сервис
$101K
Дата Сајентист
$221K
Људски Ресурси
$340K
Менаџмент Консултант
$41.8K
Маркетинг Операције
$208K
Продукт Дизајнер
$354K
Регрутер
$180K
Продаја
$179K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$254K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mixpanel, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Mixpanel je Продукт Дизајнер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $353,723. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mixpanel je $229,193.

