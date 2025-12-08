Direktorijum kompanija
Mirafra Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Mirafra Technologies Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Mirafra Technologies kreće se od ₹1.14M do ₹1.62M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mirafra Technologies. Poslednje ažuriranje: 12/8/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$14.8K - $17.3K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$12.9K$14.8K$17.3K$18.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Softverski Inženjer prijavas u Mirafra Technologies da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Mirafra Technologies?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Mirafra Technologies in India iznosi ₹1,621,177 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mirafra Technologies za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹1,136,209.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Mirafra Technologies

Srodne kompanije

  • Snap
  • SoFi
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mirafra-technologies/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.