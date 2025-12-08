Direktorijum kompanija
Mirafra Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plate

Mirafra Technologies Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in India u Mirafra Technologies kreće se od ₹1.46M do ₹2.03M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mirafra Technologies. Poslednje ažuriranje: 12/8/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$18K - $21.8K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$16.6K$18K$21.8K$23.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Prodaja prijavas u Mirafra Technologies da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Mirafra Technologies?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Prodaja ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Mirafra Technologies in India iznosi ₹2,033,965 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mirafra Technologies za Prodaja poziciju in India je ₹1,455,337.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Mirafra Technologies

Srodne kompanije

  • Snap
  • SoFi
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mirafra-technologies/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.