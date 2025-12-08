Direktorijum kompanija
Mirafra Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

Mirafra Technologies Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in India u Mirafra Technologies kreće se od ₹2.53M do ₹3.6M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mirafra Technologies. Poslednje ažuriranje: 12/8/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$32.6K - $37.2K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Naučnik Podataka prijavas u Mirafra Technologies da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Mirafra Technologies?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Naučnik Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Mirafra Technologies in India iznosi ₹3,600,545 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mirafra Technologies za Naučnik Podataka poziciju in India je ₹2,532,587.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Mirafra Technologies

Srodne kompanije

  • Snap
  • SoFi
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mirafra-technologies/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.