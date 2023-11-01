Direktorijum kompanija
Minor International
Minor International Plate

Plate Minor International kreću se od $10,256 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $37,978 za Дата Аналитичар na višem nivou. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Рачуновођа
$10.3K
Административни Асистент
$10.6K
Дата Аналитичар
$38K

Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Hæstlaunaða hlutverkið hjá Minor International er Дата Аналитичар at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $37,978. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Minor International er $10,570.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Minor International

