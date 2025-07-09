Direktorijum kompanija
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Plate

Plate Ministry Of Defence kreću se od $60,300 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $80,697 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ministry Of Defence. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Административни Асистент
$60.3K
Дата Аналитичар
$77.8K
Дата Сајентист
$65.3K

Продукт Менаџер
$80.7K
Софтверски Инжењер
$66.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ministry Of Defence je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $80,697. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ministry Of Defence je $66,662.

