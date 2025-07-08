Direktorijum kompanija
Miniso
Miniso Plate

Plate Miniso kreću se od $6,733 ukupne kompenzacije godišnje za Prodaja na nižem nivou do $167,969 za Naučnik Podataka na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Miniso. Poslednja izmena: 11/27/2025

Naučnik Podataka
$168K
Prodaja
$6.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Miniso je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $167,969. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Miniso je $87,351.

