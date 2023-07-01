Direktorijum kompanija
Minds Plate

Medijana plate Minds je $135,320 za Analitičar Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Minds. Poslednja izmena: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Analitičar Podataka
$135K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Minds je Analitičar Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $135,320. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Minds je $135,320.

