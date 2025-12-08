Direktorijum kompanija
miHoYo
miHoYo Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in China u miHoYo iznosi CN¥556K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete miHoYo. Poslednje ažuriranje: 12/8/2025

Medijanski paket
company icon
miHoYo
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Ukupno godišnje
$78K
Nivo
L4
Osnovna plata
$58.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19.5K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u miHoYo?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Uključeni Nazivi

Softverski inženjer video igara

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u miHoYo in China iznosi CN¥1,089,671 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u miHoYo za Softverski Inženjer poziciju in China je CN¥537,641.

