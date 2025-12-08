Direktorijum kompanija
miHoYo
miHoYo Finansijski Analitičar Plate

Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in China u miHoYo kreće se od CN¥505K do CN¥703K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete miHoYo. Poslednje ažuriranje: 12/8/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$75.8K - $89.3K
China
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u miHoYo?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u miHoYo in China iznosi CN¥702,996 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u miHoYo za Finansijski Analitičar poziciju in China je CN¥504,715.

Drugi resursi

