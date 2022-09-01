Каталог Компанија
Midea Group
Радите овде? Затражите своју компанију

Midea Group Плате

Распон плата Midea Group је од $25,016 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $251,250 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Midea Group. Последње ажурирање: 8/9/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $92K
Analitičar podataka
$49.4K
Finansijski analitičar
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Industrijski dizajner
$41.9K
Mašinski inženjer
$48.1K
Menadžer proizvoda
$71.4K
Menadžer projekta
$25K
Menadžer softverskog inženjerstva
$251K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Midea Group је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $251,250. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Midea Group је $52,147.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Midea Group

Повезане компаније

  • Google
  • Snap
  • Apple
  • Flipkart
  • SoFi
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси