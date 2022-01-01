Direktorijum kompanija
MicroStrategy
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

MicroStrategy Plate

Plate MicroStrategy kreću se od $107,100 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $320,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u MicroStrategy. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $320K
Административни Асистент
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Бизнис Аналитичар
$129K
Дата Сајентист
$225K
Продукт Дизајнер
$107K
Продукт Менаџер
$286K
Пројект Менаџер
$200K
Продаја
$209K
Сејлс Инжењер
Median $263K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u MicroStrategy je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $320,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u MicroStrategy je $208,950.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za MicroStrategy

Srodne kompanije

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi