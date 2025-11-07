Direktorijum kompanija
Microsoft
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

  • Czech Republic

Microsoft Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate u Czech Republic

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in Czech Republic u Microsoft kreće se od CZK 2.75M po year za 64 do CZK 5.29M po year za 66. Medijana year kompenzacionog paketa in Czech Republic iznosi CZK 4.04M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/7/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
64
Senior Manager
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
67
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Prikaži 5 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Microsoft logo
+CZK 5.17M
Block logo
+CZK 1.25M
Robinhood logo
+CZK 1.92M
Stripe logo
+CZK 431K
Datadog logo
+CZK 754K
Verily logo
+CZK 474K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Sometimes a 5 year schedule



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Microsoft in Czech Republic iznosi CZK 5,294,394 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Microsoft za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Czech Republic je CZK 3,202,596.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Microsoft

Srodne kompanije

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi