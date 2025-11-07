Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in Czech Republic u Microsoft kreće se od CZK 2.75M po year za 64 do CZK 5.29M po year za 66. Medijana year kompenzacionog paketa in Czech Republic iznosi CZK 4.04M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Sometimes a 5 year schedule