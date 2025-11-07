Direktorijum kompanija
Microsoft
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Microsoft Softverski Inženjer Plate u Tel Aviv Metropolitan Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Tel Aviv Metropolitan Area u Microsoft kreće se od ₪395K po year za 59 do ₪902K po year za 66. Medijana year kompenzacionog paketa in Tel Aviv Metropolitan Area iznosi ₪611K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/7/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE
59(Početni nivo)
₪395K
₪356K
₪27.3K
₪12.2K
60
₪411K
₪361K
₪43.4K
₪6.8K
SDE II
61
₪479K
₪396K
₪64.8K
₪18.1K
62
₪562K
₪448K
₪77.3K
₪37.1K
Prikaži 9 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Microsoft logo
+₪825K
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Sometimes a 5 year schedule



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

ajOS inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Kripto inženjer

Softverski inženjer virtuelne realnosti

Sistemski inženjer

Softverski inženjer video igara

Advokat za programere

Naučni istraživač

AI istraživač

AI inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Microsoft in Tel Aviv Metropolitan Area iznosi ₪920,675 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Microsoft za Softverski Inženjer poziciju in Tel Aviv Metropolitan Area je ₪551,904.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Microsoft

Srodne kompanije

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi