Softverski Inženjer kompenzacija in Taiwan u Microsoft kreće se od NT$1.86M po year za 59 do NT$4.48M po year za 64. Medijana year kompenzacionog paketa in Taiwan iznosi NT$2.75M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE
NT$1.86M
NT$1.51M
NT$238K
NT$112K
60
NT$2.48M
NT$1.91M
NT$396K
NT$165K
SDE II
NT$2.32M
NT$1.82M
NT$351K
NT$149K
62
NT$2.99M
NT$2.26M
NT$534K
NT$193K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Sometimes a 5 year schedule
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv
ajOS inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer mašinskog učenja
Backend softverski inženjer
Ful-stek softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Bezbednosni softverski inženjer
DevOps inženjer
Inženjer pouzdanosti sajta
Kripto inženjer
Softverski inženjer virtuelne realnosti
Sistemski inženjer
Softverski inženjer video igara
Advokat za programere
Naučni istraživač
AI istraživač
AI inženjer