Softverski Inženjer kompenzacija in Romania u Microsoft kreće se od RON 295K po year za 59 do RON 503K po year za 64. Medijana year kompenzacionog paketa in Romania iznosi RON 325K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/7/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) RON 295K RON 196K RON 81.5K RON 17.1K 60 RON 298K RON 189K RON 88.9K RON 19.5K SDE II 61 RON 337K RON 206K RON 98.7K RON 32K 62 RON 380K RON 243K RON 85.7K RON 51.1K Prikaži 9 Više nivoa

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja: 20 % stiče se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored vest schedule u Microsoft ?

