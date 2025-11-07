Microsoft Softverski Inženjer Plate u Poland

Softverski Inženjer kompenzacija in Poland u Microsoft kreće se od PLN 294K po year za 62 do PLN 659K po year za 65. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 661K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/7/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 60 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- SDE II 61 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 62 PLN 294K PLN 227K PLN 53.5K PLN 13.3K Prikaži 9 Više nivoa

+ PLN 894K + PLN 216K + PLN 332K + PLN 74.5K + PLN 130K + PLN 82K

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja: 20 % stiče se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored vest schedule u Microsoft ?

