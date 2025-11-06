Softverski Inženjer kompenzacija in France u Microsoft kreće se od €92.1K po year za 61 do €111K po year za 63. Medijana year kompenzacionog paketa in France iznosi €110K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE
€ --
€ --
€ --
€ --
60
€ --
€ --
€ --
€ --
SDE II
€92.1K
€70.5K
€21.5K
€0
62
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Sometimes a 5 year schedule
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv
ajOS inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer mašinskog učenja
Backend softverski inženjer
Ful-stek softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Bezbednosni softverski inženjer
DevOps inženjer
Inženjer pouzdanosti sajta
Kripto inženjer
Softverski inženjer virtuelne realnosti
Sistemski inženjer
Softverski inženjer video igara
Advokat za programere
Naučni istraživač
AI istraživač
AI inženjer