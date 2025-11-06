Softverski Inženjer kompenzacija in Denmark u Microsoft kreće se od DKK 605K po year za 59 do DKK 1.72M po year za 65. Medijana year kompenzacionog paketa in Denmark iznosi DKK 1.16M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Sometimes a 5 year schedule
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv
ajOS inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer mašinskog učenja
Backend softverski inženjer
Ful-stek softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Bezbednosni softverski inženjer
DevOps inženjer
Inženjer pouzdanosti sajta
Kripto inženjer
Softverski inženjer virtuelne realnosti
Sistemski inženjer
Softverski inženjer video igara
Advokat za programere
Naučni istraživač
AI istraživač
AI inženjer