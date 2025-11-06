Microsoft Softverski Inženjer Plate u Denmark

Softverski Inženjer kompenzacija in Denmark u Microsoft kreće se od DKK 605K po year za 59 do DKK 1.72M po year za 65. Medijana year kompenzacionog paketa in Denmark iznosi DKK 1.16M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K Prikaži 9 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( DKK ) Osnova | Akcije (god) | Bonus

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja: 20 % stiče se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored vest schedule u Microsoft ?

