Softverski Inženjer kompenzacija in Czech Republic u Microsoft kreće se od CZK 1.1M po year za 59 do CZK 3.66M po year za 65. Medijana year kompenzacionog paketa in Czech Republic iznosi CZK 2.29M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) CZK 1.1M CZK 874K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K Prikaži 9 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Koji je raspored vest schedule u Microsoft ?

