Microsoft Softverski Inženjer Plate u Costa Rica

Softverski Inženjer kompenzacija in Costa Rica u Microsoft kreće se od CRC 32.44M po year za 59 do CRC 57.51M po year za 63. Medijana year kompenzacionog paketa in Costa Rica iznosi CRC 48.49M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) CRC 32.44M CRC 25.65M CRC 4.89M CRC 1.91M 60 CRC 29.39M CRC 27.98M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.24M CRC 33.93M CRC 11.11M CRC 2.2M 62 CRC 53.74M CRC 40.73M CRC 7.87M CRC 5.14M Prikaži 9 Više nivoa

+ CRC 121M + CRC 29.24M + CRC 44.87M + CRC 10.08M + CRC 17.65M + CRC 11.09M Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( CRC ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja: 20 % stiče se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored vest schedule u Microsoft ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi Pošaljite Novi Naziv