Microsoft Softverski Inženjer Plate u Bucharest Metropolitan Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Bucharest Metropolitan Area u Microsoft kreće se od RON 294K po year za 59 do RON 527K po year za 64. Medijana year kompenzacionog paketa in Bucharest Metropolitan Area iznosi RON 373K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) RON 294K RON 194K RON 79.6K RON 20.5K 60 RON 303K RON 195K RON 90.4K RON 17.4K SDE II 61 RON 315K RON 197K RON 86.5K RON 31.7K 62 RON 398K RON 257K RON 85.6K RON 55.7K Prikaži 9 Više nivoa

+ RON 1.07M + RON 258K + RON 396K + RON 89K + RON 156K + RON 97.9K Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( RON ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja: 20 % stiče se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stiče se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored vest schedule u Microsoft ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi Pošaljite Novi Naziv