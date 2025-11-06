Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Senior Critical Environment Technician

  • Sve Senior Critical Environment Technician plate

  • Greater Seattle Area

Microsoft Senior Critical Environment Technician Plate u Greater Seattle Area

Medijana Senior Critical Environment Technician kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area u Microsoft iznosi $203K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
Ukupno godišnje
$203K
Nivo
37
Osnovna plata
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u Microsoft?
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Najnoviji podaci o platama

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Sometimes a 5 year schedule



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Senior Critical Environment Technician poziciju u Microsoft in Greater Seattle Area iznosi $213,220 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Microsoft za Senior Critical Environment Technician poziciju in Greater Seattle Area je $202,500.

