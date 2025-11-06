Prodaja kompenzacija in Prague Metropolitan Area u Microsoft kreće se od CZK 2.27M po year za 60 do CZK 2.41M po year za 61. Medijana year kompenzacionog paketa in Prague Metropolitan Area iznosi CZK 2.32M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Microsoft. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Microsoft, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
