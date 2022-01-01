Direktorijum kompanija
Micro Focus
Micro Focus Plate

Plate Micro Focus kreću se od $13,046 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $229,140 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Micro Focus. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Бизнис Аналитичар
$126K
Дата Сајентист
$90.2K

Финансијски Аналитичар
$151K
Информациони Технолог (ИТ)
$193K
Продукт Дизајнер
$167K
Продукт Менаџер
$229K
Ревенју Операције
$49.1K
Продаја
$42.1K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$123K
Солушн Архитекта
$159K
Технички Програм Менаџер
$160K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Micro Focus je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $229,140. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Micro Focus je $124,063.

