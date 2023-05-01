Каталог Компанија
Metro Плате

Распон плата Metro је од $13,746 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $143,715 за Marketinške operacije на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Metro. Последње ажурирање: 8/9/2025

$160K

Administrativni asistent
$39.8K
Naučnik podataka
$64.4K
Marketinške operacije
$144K

Dizajner proizvoda
$74.1K
Menadžer proizvoda
$115K
Menadžer projekta
$16.4K
Prodaja
$13.7K
Softverski inženjer
$60.3K
Arhitekta rešenja
$105K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Metro là Marketinške operacije at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $143,715. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Metro là $64,405.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Metro

