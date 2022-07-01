Direktorijum kompanija
Mesh.ai
Mesh.ai Plate

Plate Mesh.ai kreću se od $14,325 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $105,812 za Дата Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mesh.ai. Poslednja izmena: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтверски Инжењер
Median $20K
Дата Аналитичар
$106K
Продукт Менаџер
$14.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Mesh.ai je Дата Аналитичар at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $105,812. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mesh.ai je $20,000.

