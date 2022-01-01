Meritage Homes Plate

Direktorijum kompanija
Plate Meritage Homes kreću se od $81,600 ukupne kompenzacije godišnje za Rekruter na nižem nivou do $84,575 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Meritage Homes. Poslednja izmena: 11/27/2025

Rekruter
$81.6K
Softverski Inženjer
$84.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Meritage Homes je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $84,575. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Meritage Homes je $83,088.

