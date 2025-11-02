Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in United States u Mercury iznosi $260K po year za IC3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $270K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercury. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
GOD 1
16.67%
GOD 2
16.67%
GOD 3
16.67%
GOD 4
16.67%
GOD 5
16.67%
GOD 6
U kompaniji Mercury, RSUs su podložni 6-godišnjem rasporedu sticanja:
16.67% stiče se u 1st-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 4th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 5th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 6th-GOD (16.67% godišnje)
7 years post-termination exercise window.