Mercury
Mercury Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in United States u Mercury iznosi $260K po year za IC3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $270K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercury. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

16.67%

GOD 1

16.67%

GOD 2

16.67%

GOD 3

16.67%

GOD 4

16.67%

GOD 5

16.67%

GOD 6

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mercury, RSUs su podložni 6-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 16.67% stiče se u 1st-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 4th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 5th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 6th-GOD (16.67% godišnje)

7 years post-termination exercise window.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Mercury in United States iznosi $620,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mercury za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United States je $297,000.

