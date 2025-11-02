Prosečna Operacije Korisničke Podrške ukupna kompenzacija u Mercury kreće se od $141K do $193K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercury. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
U kompaniji Mercury, RSUs su podložni 6-godišnjem rasporedu sticanja:
16.67% stiče se u 1st-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 4th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 5th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stiče se u 6th-GOD (16.67% godišnje)
7 years post-termination exercise window.