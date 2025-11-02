Direktorijum kompanija
Mercury
  • Plate
  • Poslovni Razvoj

  • Sve Poslovni Razvoj plate

Mercury Poslovni Razvoj Plate

Poslovni Razvoj kompenzacija in United States u Mercury iznosi $150K po year za IC2. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercury. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$169K - $193K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$149K$169K$193K$212K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Raspored sticanja

16.67%

GOD 1

16.67%

GOD 2

16.67%

GOD 3

16.67%

GOD 4

16.67%

GOD 5

16.67%

GOD 6

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mercury, RSUs su podložni 6-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 16.67% stiče se u 1st-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 4th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 5th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stiče se u 6th-GOD (16.67% godišnje)

7 years post-termination exercise window.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Razvoj poziciju u Mercury in United States iznosi $212,400 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mercury za Poslovni Razvoj poziciju in United States je $149,400.

