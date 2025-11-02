UX Istraživač kompenzacija in United States u Mercari iznosi $173K po year za MG3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $150K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)