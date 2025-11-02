Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in Japan u Mercari iznosi ¥32.71M po year za MG6. Medijana year kompenzacionog paketa in Japan iznosi ¥16.36M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)