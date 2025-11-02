Mercari Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in Japan u Mercari kreće se od ¥7.47M po year za MG1 do ¥14.2M po year za MG4. Medijana year kompenzacionog paketa in Japan iznosi ¥12.22M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.3 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33.3 % stiče se u 1st - GOD ( 8.32 % kvartalno )

33.3 % stiče se u 2nd - GOD ( 8.32 % kvartalno )

33.3 % stiče se u 3rd - GOD ( 8.32 % kvartalno )

Koji je raspored vest schedule u Mercari ?

