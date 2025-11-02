Direktorijum kompanija
Mercari
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Mercari Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in Japan u Mercari iznosi ¥16.22M po year za MG4. Medijana year kompenzacionog paketa in Japan iznosi ¥16.44M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Mercari in Japan iznosi ¥20,975,921 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mercari za Menadžer Proizvoda poziciju in Japan je ¥15,683,916.

Drugi resursi