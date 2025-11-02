Direktorijum kompanija
Mercari Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in India u Mercari kreće se od ₹4.18M do ₹5.82M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹4.48M - ₹5.28M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.82M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Mercari in India iznosi ₹5,824,642 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mercari za Ljudski Resursi poziciju in India je ₹4,181,794.

Srodne kompanije

