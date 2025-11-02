Direktorijum kompanija
Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in Japan u Mercari kreće se od ¥8.48M do ¥12.35M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u Mercari in Japan iznosi ¥12,347,791 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mercari za Finansijski Analitičar poziciju in Japan je ¥8,476,026.

