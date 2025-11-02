Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plate

Mercari Analitičar Podataka Plate

Analitičar Podataka kompenzacija in Japan u Mercari iznosi ¥8.74M po year za MG3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Prikaži 2 Više nivoa
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Mercari in Japan iznosi ¥11,178,107 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mercari za Analitičar Podataka poziciju in Japan je ¥7,834,229.

Drugi resursi