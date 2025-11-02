Analitičar Podataka kompenzacija in Japan u Mercari iznosi ¥8.74M po year za MG3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)