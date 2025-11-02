Direktorijum kompanija
Mercari
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

Mercari Poslovni Analitičar Plate

Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in United States u Mercari kreće se od $210K do $293K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mercari. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$225K - $265K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$210K$225K$265K$293K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Mercari, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Mercari in United States iznosi $292,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mercari za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $210,000.

