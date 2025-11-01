Direktorijum kompanija
Melio Payments
Melio Payments Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in Israel u Melio Payments iznosi ₪597K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Melio Payments. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪597K
Nivo
-
Osnovna plata
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Melio Payments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Melio Payments in Israel iznosi ₪647,996 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Melio Payments za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Israel je ₪584,965.

Drugi resursi