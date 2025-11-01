Direktorijum kompanija
Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in Israel u Melio Payments kreće se od ₪202K do ₪288K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Melio Payments. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₪232K - ₪271K
Israel
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₪202K₪232K₪271K₪288K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Melio Payments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u Melio Payments in Israel iznosi ₪288,493 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Melio Payments za Finansijski Analitičar poziciju in Israel je ₪202,192.

