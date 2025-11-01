Direktorijum kompanija
Melio Payments
Melio Payments Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in Israel u Melio Payments kreće se od ₪456K do ₪635K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Melio Payments. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₪488K - ₪575K
Israel
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₪456K₪488K₪575K₪635K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Melio Payments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Melio Payments in Israel iznosi ₪634,830 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Melio Payments za Naučnik Podataka poziciju in Israel je ₪455,776.

