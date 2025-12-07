Direktorijum kompanija
Meituan
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Meituan Menadžer Proizvoda Plate

Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in China u Meituan iznosi CN¥495K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Meituan. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Medijanski paket
company icon
Meituan
Product Manager
Shanghai, SH, China
Ukupno godišnje
$69.4K
Nivo
L7
Osnovna plata
$48.3K
Stock (/yr)
$6.9K
Bonus
$14.1K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Meituan?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Meituan in China iznosi CN¥1,508,606 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Meituan za Menadžer Proizvoda poziciju in China je CN¥521,451.

